Desde hoy se integra en Dialnet la Clasificación CARHUS Plus+ 2014, elaborada por la Agencia de Gestión de Ayudas Universitarias y de Investigación (AGAUR) de Catalunya, a propuesta de la Direcció General de Recerca de la Generalitat de Catalunya.

Se trata de un sistema de clasificación de revistas científicas de los ámbitos de Ciencias Sociales y Humanidades que se publican a nivel local, nacional e internacional.

CARHUS Plus+ caracteriza a las revistas científicas dentro de cuatro niveles, según su calidad: A, B, C y D. Para pertenecer al grupo A, las revistas tienen que figurar en la Web of Science o en Scopus, y tienen que estar dentro del 35% de revistas mejor clasificadas por factor de impacto o en su defecto por el Índice Compuesto de Difusión Secundaria (ICDS). La pertenencia a los grupos B, C y D depende de su ICDS, de criterios formales (periodicidad, instrucciones a los autores, afiliación de los autores, palabras clave, resumen en inglés), del sistema de revisión de artículos y del tipo de comité editorial que dirige la revista. El ICDS es un indicador que mide la difusión de la revista en bases de datos científicos, y que elabora MIAR

El buscador avanzado de Dialnet Plus incluye la posibilidad de filtrar las búsquedas de artículos en función de la clasificación CARHUS Plus+ de la revista. Del mismo modo, la clasificación CARHUS Plus+ 2014 aparece reflejada en las páginas de las revistas en Dialnet.

Más información sobre CARHUS Plus+: http://www10.gencat.cat/agaur_web/AppJava/castellano/a_info.jsp?contingut=carhus_2014

Dialnet no elabora esta clasificación ni tiene potestad alguna para influir en la misma o modificarla. Dialnet actúa como difusor de dicha clasificación y la refleja en su web con la intención de ofrecer al usuario información sobre la calidad de las revistas